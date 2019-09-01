В Набережных Челнах объявили в розыск Равиля Муртазина

Отдел полиции «Электротехнический» в Набережных Челнах разыскивает 56-летнего Муртазина Равиля Марсовича.

28 августа челнинец вышел из дома, сейчас его местонахождение не известно, сообщили ПСО «Челны Поиск «Василиса» во "ВКонтакте".

Рост Муртазина составляет 168 см. У мужчины среднее телосложение, волосы темные короткие с сединой, глаза карие, носит усы. В день пропажи был одет в черную ветровку, белую рубашку с чёрными полосками и короткими рукавами, синие брюки, похожие на джинсы, и в чёрные классические ботинки. С собой имел ключи от дома и визитницу с банковской картой.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого мужчины, просят позвонить по телефонам: 112, 02 или +7-917-915-86-85.