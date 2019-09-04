«Анкор банк» продает долги свыше 34,6 тыс. своих клиентов на сумму, превышающую 2 млрд рублей

«Анкор банк» выставил на торги права требования долгов с 34,6 тыс. своих бывших клиентов, проживающих в Татарстане.

На аукционе выставили 21 лот. В среднем один лот стоит 99 млн рублей, в сумме — более 2 млрд рублей.

Самый крупный лот включает в себя права требования к 3 633 физическим лицам из республики, его начальная стоимость составляет 91,4 млн рублей. Самый дорогостоящий лот включает права требования к 882 физлицам на 99,9 млн рублей, говорится в сообщении на сайте Единого федерального реестра о банкротстве.

Торги пройдут 23 октября. Если они не состоятся, то повторно аукцион состоится 10 декабря.

Ранее в Казани вновь выставили на торги имущество «Анкор Банка». Первым лотом идет головной офис банка по ул. Братьев Касимовых, 47. Общая площадь четырехэтажного особняка почти 1 800 кв. м, начальная стоимость — 152 млн рублей.