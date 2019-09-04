Жеребьевка Кубка России. «КАМАЗ» сыграет со «Спартаком», «Рубин» с лидером ФНЛ «Химками»
Сегодня состоялась жеребьевка матчей 1/16 финала Олимп-Кубка России.
С этой стадии в борьбу вступают клубы Российской премьер-лиги.
«КАМАЗ» — «Спартак»
«Химки» — «Рубин»
«Чайка» — «Уфа»
«Нижний Новгород» — «Краснодар»
«Торпедо» — «Крылья Советов»
«Чертаново» — «Оренбург»
«Мордовия» — «Ростов»
«Алания» — ЦСКА
«Енисей» — «Зенит»
«Балтика» — «Локомотив»
«Шинник» — «Сочи»
«Томь» — «Тамбов»
«Факел» — «Арсенал»
«Ска Хабаровск» — «Ахмат»
«Луч» — «Динамо»
«Черноморец» — «Урал»
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