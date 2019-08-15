Девушка-дознаватель из Уфы потребовала с обвиняемых в ее изнасиловании 100 млн рублей

Потерпевшая по делу об изнасиловании в отделе полиции Уфы предъявила гражданский иск на 100 млн рублей к обвиняемым.

«Гражданский иск подтвердили», — сказал адвокат одного из обвиняемых Рустам Ибрагимов, его слова приводит «Интерфакс».

Напомним, 22 июля в Уфе начались судебные слушания по уголовному делу о групповом изнасиловании девушки-дознавателя коллегами в полицейском участке.

Напомним, осенью прошлого года 23-летняя дознаватель заявила, что трое коллег изнасиловали ее прямо в здании отдела по вопросам миграции отдела МВД России по Уфимскому району.

По сообщению девушки, преступление совершили 51-летний начальник ОМВД России по Уфимскому району Эдуард Матвеев, 50-летний начальник ОМВД России по Кармаскалинскому району Салават Галиев и 34-летний начальник отдела по вопросам миграции ОМВД России по Уфимскому району Павел Яромчук. На данный момент все они уволены.