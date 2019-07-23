Центризбирком Башкирии рассказал об изменениях в проведении выборов

Представители ЦИК Башкирии сообщили, какие предстоят изменения в проведении выборов 8 сентября.

Председатель республиканского Центризбиркома Илона Макаренко сообщила, что самое главное организационное изменение — увеличение дня голосования на два часа. Участковые комиссии начнут работу на час раньше и закончат на час позже, чем обычно, таким образом, они будут работать с 7 до 21 часа. «Сейчас основная задача — это высокая явка избирателей на участки. Мы стараемся сделать для этого все возможное», — цитирует Макаренко ИА «Башинформ».

Кроме того, в скором времени будет запущен проект с участием известных личностей под рабочим названием «Айда на выборы», направленный на то, «чтобы активизировать избирателя».

Напомним, 8 сентября состоятся выборы главы Башкирии, дополнительные выборы депутатов Госсобрания и выборы в органы местного самоуправления. Ранее сообщалось, что десять кандидатов подали заявления об участии в выборах главы Башкирии.