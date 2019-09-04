Шамиль Тарпищев — о Медведеве на US Open: «Даниилу по силам сместить с топ-3 Надаля, Джоковича или Федерера»

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Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев прокомментировал победу Даниилы Медведева в четвертьфинале Открытого чемпионата США (US Open) над швейцарцем Стэном Вавринкой (7:6 (8:6), 6:3, 3:6, 6:1) и выход в полуфинал турнира.

«Мы ожидали такой прогресс в игре Медведева. У нас увели Бублика, а так мы готовили пятерку теннисистов. Надеялись, что в этом году они покажут себя. 49 побед Медведева на сегодня — удивительный результат. Он показал психологическую надежность, которая обычно приходит с годами.

Я считаю, что большие проблемы у Даниила были, когда его беспокоили судороги два матча ранее. Насколько я понимаю, та травма, которую он получил в матче с Вавринкой, пошла от позвоночника. Видимо, произошло защемление нерва, которое ударило по бедру. Больше волновала именно психологическая, нервная усталость, накопившаяся за многие месяцы игры на корте. Когда составлялся календарь, никто не рассчитывал, что он будет так здорово играть почти на протяжении всех турниров. Сегодня он занимает первое место по количеству побед в этом году. Да, это можно назвать подвигом.

Даниилу по силам сместить с топ-3 Надаля, Джоковича или Федерера. Главное, чтобы травмы обходили его стороной. Я думаю, что если он в следующем году, например, будет играть ближе к задней линии, то есть сократит расстояние с соперником и наиграет эти комбинации, то он может стать и первой ракеткой. Все зависит от его работы над собой», — приводит слова Тарпищева «Чемпионат».

