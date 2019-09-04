«Татнефтехиминвест-холдинг» вложит 50 млн рублей в организацию Глобальной конференции в Казани в 2020 году

ОАО «Татнефтехиминвест-холдинг» передаст Ассоциации «ИННОКАМ» в качестве безвозмездного добровольного взноса 50 млн рублей для обеспечения организации и проведения Глобальной конференции в Казани с 14 по 16 октября 2020 года. Сделка была заключена 3 сентября.

Деньги поступят на счет не позднее 15 рабочих дней после получения одобрения Совета директоров компании 28 августа. Ассоциация «ИННОКАМ» обязуется вести обособленный учет всех операций по использованию полученных денежных средств, а также предоставить отчет, говорится в сообщении на сайте Центра раскрытия корпоративной информации.

Неиспользованная часть денег, а также прибыль, полученная ассоциацией, остаются у нее при условии последующего их использования в соответствии с основными уставными некоммерческими целями и предметом деятельности в интересах членов «ИННОКАМа» и «Татнефтехиминвест-холдинга».

