В Башкирии создан Совет по правам человека и развитию институтов гражданского общества

В Башкортостане создан Совет при главе республики по правам человека и развитию институтов гражданского общества, соответствующий указ подписал Радий Хабиров.

Созданный орган будет оказывать содействие в обеспечении прав и свобод человека и гражданина и поддерживать развитие институтов гражданского общества в республике.

В задачи Совета входит мониторинг текущей ситуации, проверка фактов нарушения законодательства, ущемления прав граждан, участие в разработке методических и справочно-аналитических материалов, а также содействие правовому развитию граждан, передает «Башинформ».

Заседания ведомства будут проходить не реже одного раза в полугодие.

Ранее сообщалось, что Башкортостан передал Минэкономразвития РФ заявку на создание особой экономической зоны (ОЭЗ) промышленно-производственного типа «Алга» в Ишимбайском и Стерлитамакском районах республики.