В Тукаевском районе Татарстана построят отрезок дороги за 107 млн рублей

Определен поставщик на выполнение работ по строительству автомобильной дороги по ул. Заречной в селе Большая Шильна Тукаевского муниципального района Татарстана. Им станет ООО ПКФ «Автострой», предложившее наименьшую цену. В торгах также принимало участие ООО «Татнефтедор».

За участок протяженностью 1,5 км из бюджета республики победителю тендера заплатят 107,6 млн рублей

Заказчиком выступает ГКУ «Главтатдортранс». Работы должны быть завершены до 15 октября 2020 года.



Напомним, ранее стало известно, что на строительство развязки на дороге Казань — Шемордан потратят 95 млн рублей.