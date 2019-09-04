Онкодиспансер в Башкирии получил лазерный хирургический комплекс

В Башкортостане республиканский онкологический диспансер получил лазерный хирургический комплекс (CO2 лазер).

Оборудование поступило в рамках реализации регионального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями».

С помощью этого комплекса сокращается объем необходимой анестезии, операционное поле сохраняется сухим, отсутствует кровотечение, уменьшаются послеоперационные боли, отсутствуют отек и осложнения, наблюдается быстрый период реабилитации.

Представленные характеристики для СО2 лазера показывают, что прибор обеспечивает минимальный некроз окружающих тканей, узкая зона термонекроза обеспечивает надежное препятствие для микрофлоры и инфекций. Прибор воздействует локально и точно подводит лазерную энергию в операционную зону.

«Излучение СО2 лазера воспринимается биотканью с самых верхних слоев, что позволяет обеспечить максимально деликатное, малоинвазивное, контролируемое по глубине воздействие, исключающее рецидивы (перегрев, рубцевание и т. д.) и, как следствие, быстрое восстановление и реабилитацию пациента после процедур», — сообщает пресс-служба Минздрава республики.

Ранее сообщалось, что в рамках акции «Поезд здоровья» в Башкирии обследовано 78 тысяч жителей республики. Выявлено 14 случаев туберкулеза, более 40 подтвержденных случаев онкозаболеваний, несколько тысяч человек поставлены на учет с диагнозом «сахарный диабет».

