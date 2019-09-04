Александр Зуев о «Рубине»: «Решение принял быстро, буду стараться на максимум»

Новичок «Рубина» Александр Зуев прокомментировал свой переход в казанскую команду.

«Впечатления положительные, привыкаю к новым требованиям тренерского штаба, знакомлюсь, адаптируюсь. Нужно, чтобы как можно быстрее адаптация прошла. Буду стараться, отдавать всего себя на поле, на тренировках, делать максимум, что в моих силах, приносить пользу команде.

Буквально неделю решалось. А так решение принял быстро, где-то за час: посоветовался с родными, с девушкой, с друзьями, с теми, кто был здесь. Все сказали: не думай, езжай. В жизни любой период важный, нужный, это новый опыт. Буду очень стараться, делать максимум.

Разговор с тренером получился короткий, на теории он показал пару тактических моментов. Дальше мы еще поговорили, я сказал, что все понял», — сообщил Зуев.

Александр Зуев перешел из «Ростова» в «Рубин» на правах аренды в последний день трансферного окна в Европе.