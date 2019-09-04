Тренер сборной России Саммелвуо покинул тренерский пост «Кузбасса»

Тренер сборной России по волейболу Туомас Саммелвуо покинул тренерский пост кемеровского «Кузбасса», сообщает пресс-служба клуба.

«Волейбольный клуб «Кузбасс» благодарит Туомаса Саммелвуо за работу и желает успехов на посту главного тренера сборной России», — говорится в сообщении.

Специалист сам изъявил желание разорвать контракт, действовавший до окончания сезона-2021/22. Ранее сообщалось, что 43-летний Саммелвуо может возглавить петербургский «Зенит».

Вместе с Саммелвуо «Кузбасс» завоевал серебряные медали Кубка России (2017), дебютировал в Кубке Европейской конфедерации волейбола, а также впервые в истории стал чемпионом России.

