В Уфе неподалеку от мечети Ар-Рахим загорелся склад с лечебными травами

Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по РБ

В Уфе сегодня утром загорелся склад с лечебными травами. Склад находится на улице Ветошникова, неподалеку от мечети Ар-Рахим.

Сообщение о пожаре поступило в 5.28. По прибытию к месту вызова пожарные установили, что происходит скрытое горение внутри двухэтажного здания частного склада, существует угроза распространения пожара. В тушении участвовали 38 человек и 16 единиц техники.

В 7.08 пожар локализован на площади 400 кв. м. В 7.31 открытое горение ликвидировано. Погибших и пострадавших нет.

На складе хранились лечебные травы, передает пресс-служба регионального МЧС.

Напомним, в августе пожар произошел в детском лагере в Башкирии.