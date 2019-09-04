В Уфе неподалеку от мечети Ар-Рахим загорелся склад с лечебными травами
В Уфе сегодня утром загорелся склад с лечебными травами. Склад находится на улице Ветошникова, неподалеку от мечети Ар-Рахим.
Сообщение о пожаре поступило в 5.28. По прибытию к месту вызова пожарные установили, что происходит скрытое горение внутри двухэтажного здания частного склада, существует угроза распространения пожара. В тушении участвовали 38 человек и 16 единиц техники.
В 7.08 пожар локализован на площади 400 кв. м. В 7.31 открытое горение ликвидировано. Погибших и пострадавших нет.
На складе хранились лечебные травы, передает пресс-служба регионального МЧС.
Напомним, в августе пожар произошел в детском лагере в Башкирии.Происшествия Башкортостан
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