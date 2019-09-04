Зампредседателя Верховного суда РТ Максим Беляев выступил в Организации Объединенных Наций в Австрии

3 и 4 сентября в Венском международном центре проходит форум ООН, посвященный предупреждению коррупции и эффективной имплементации резолюции 7/8 о коррупции. Инициаторами форума являются Россия и Италия.



Форум проходит на площадке Управления по наркотикам и преступности Организации Объединенных Наций (УНП ООН). Он призван развить наработки, полученные в результате успешного проведения международной конференции по предупреждению коррупции в Вене 5—6 июня 2018 года. Его конечная цель — стать первой глобальной платформой для обсуждения и обмена накопленным опытом имплементации резолюции 7/8 о коррупции, а также других видов практики по предупреждению коррупции при их наличии в соответствии с повесткой дня в области устойчивого развития на период до 2030 года с участием 67 государств-членов ООН и других значимых авторов.

В форуме приняли участие исполнительный директор УНП ООН Юрий Федотов, заместитель министра иностранных дел РФ Олег Сыромолотов, генеральный директор кабинета аредседателя Антикоррупционной комиссии Государства Палестина Саид Шехадех, профессор Университета Ноттингема Великобритании Сью Эрроусмит, директор Европейского учебного института МГИМО МИД России Тамара Шашихина, члены Международной организации уголовной полиции (Интерпол), а также научное и академическое сообщество.

Вчера при обсуждении правовых и правоприменительных составляющих противодействия преступности выступил в качестве докладчика руководитель уголовной коллегии Верховного суда Республики Татарстан, доктор юридических наук Максим Беляев. В своем докладе он рассказал о судебной практике применения российского законодательства и высказал предложения по усовершенствованию законодательства в сфере борьбы с коррупцией.

Также Максим Беляев обсудил основные методы борьбы с организованной преступностью с Национальным прокурором Италии по борьбе с мафией и терроризмом Федерико Кафиеро Де Рао и заместителем федерального прокурора Бельгии руководителем Отдела по борьбе с организованной преступностью Эриком Бисшопом.

