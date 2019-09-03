«Ак Барс» уступил ЦСКА в матче КХЛ

Встреча казанского «Ак Барса» и московского ЦСКА завершилась со счетом 2:3 в пользу москвичей.

Счет открыл Владимир Ткачев, забросивший шайбу в ворота ЦСКА на 9-й минуте.

Во втором периоде казанцы не смогли отразить атаку, защищаясь в меньшинстве. Результатом стала шайба, которую забросил Иржи Секач. Однако к концу периода ответный гол вновь забил Ткачев.

А вот в третьем периоде у ЦСКА отличились Иржи Секач и Линден Вей.