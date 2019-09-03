Минфин США ввел санкции против космических ведомств Ирана

Вашингтон ввел новые санкции против Ирана. На этот раз под ограничительные меры Минфина США попали космические ведомства страны.

Под санкции попали исследовательский институт астронавтики, космическое агентство и иранский центр исследования космос, следует из материалов Минфина США.

Ранее Соединенные штаты ввели ряд санкций против Ирана за программу создания баллистических ракет. Военные и космические ракеты во многом идентичны по технологии создания.