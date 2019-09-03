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Минфин США ввел санкции против космических ведомств Ирана

21:29, 03.09.2019
Минфин США ввел санкции против космических ведомств Ирана
Фото: flickr.com

Вашингтон ввел новые санкции против Ирана. На этот раз под ограничительные меры Минфина США попали космические ведомства страны.

Под санкции попали исследовательский институт астронавтики, космическое агентство и иранский центр исследования космос, следует из материалов Минфина США.

Ранее Соединенные штаты ввели ряд санкций против Ирана за программу создания баллистических ракет. Военные и космические ракеты во многом идентичны по технологии создания.

ОбществоВласть
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