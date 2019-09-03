Самая длинная пробка Казани сегодня растянулась на 3,5 км

Сегодня в Казани самой длинной пробкой стал утренний затор на проспекте Победы. Его длина на пике, в 8:48, составила 3,5 км.

Участок от улицы Закиева до остановки «Строительная фирма «Тектоник» был загружен на протяжении получаса, сообщает сервис «Яндекс.Пробки».

Вечером максимальная загруженность дорог достигла 7 баллов.

В число самых длинных также вошли пробки на улицах Карла Маркса и Николая Ершова (3,1 км), улицах Достоевского и Аделя Кутуя (3 км), улицах Аграрной и Космонавтов (2,4 км), а также Сибирском тракте и улице Николая Ершова (2,1 км).