Политолог назвал возможные последствия отмены депутатской неприкосновенности на Украине

Политолог Юрий Светов прокомментировал принятие Верховной радой закона об отмене депутатской неприкосновенности. Документ вступит в силу с 1 января 2020 года.

«Есть вера в обществе, что стоит снять с депутатов неприкосновенность — как они исправятся и не будут ввязываться в не вполне законные действия», — цитирует Светова RT.

Он отметил, что есть и обратный эффект, когда депутат опасается привлечения к уголовной ответственности за свои взгляды, несмотря на то, что президент Украины Владимир Зеленский пообещал иммунитет.

«Получается, неприкосновенности не будет, а иммунитет появляется. Надо будет посмотреть за практикой применения этого закона, чтобы понять, насколько и как он эффективно работает», — отметил Светов.

