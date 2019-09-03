В аэропорту Шереметьево столкнулись два самолета

В Шереметьево столкнулись два самолета. Пустой борт Royal Flight и «Аэрофлот» не поделили полосу и столкнулись крыльями.



Пострадавших нет, всех пассажиров эвакуировали, сообщается в соцсети.

В Шереметьево столкнулись два самолета. Пустой борт Royal Flight и «Аэрофлот», летевший в Пекин, не поделили полосу и столкнулись крыльями.



Пострадавших нет, всех пассажиров уже эвакуировали. pic.twitter.com/f7rYcnl1m1 — People in aviation (@people_aviation) 3 сентября 2019 г.

Ранее сообщалось, что штурмовик Су-25УБ разбился, два пилота катапультировались. Самолет потерпел крушение в безлюдной местности, на земле разрушений нет. В настоящее время специалисты ведут поиски двух летчиков.

