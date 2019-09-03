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Происшествия

В аэропорту Шереметьево столкнулись два самолета

16:54, 03.09.2019
В аэропорту Шереметьево столкнулись два самолета
Фото: realnoevremya.ru

В Шереметьево столкнулись два самолета. Пустой борт Royal Flight и «Аэрофлот» не поделили полосу и столкнулись крыльями.

Пострадавших нет, всех пассажиров эвакуировали, сообщается в соцсети.

Ранее сообщалось, что штурмовик Су-25УБ разбился, два пилота катапультировались. Самолет потерпел крушение в безлюдной местности, на земле разрушений нет. В настоящее время специалисты ведут поиски двух летчиков.

Происшествия
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