Штурмовик Су-25УБ разбился в Ставропольском крае

В Ставропольском крае разбился самолет Су-25УБ, два пилота катапультировались.

Отмечается, что самолет совершал плановый учебный полет без боекомплекта. В настоящее время специалисты осуществляют поиск двух летчиков, сообщили в Минобороны РФ.

Штурмовик упал в безлюдной местности, на земле разрушений нет.

Самолет Су-25УБ — учебно-боевой штурмовик. Состав вооружения аналогичен штурмовику Су-25. Навигационно-пилотажное, прицельное оборудование и система управления оружием Су-25УБ обеспечивают возможность его применения в учебных и боевых целях.

Ранее сообщалось, что 18 августа 2019 года в 2 километрах от села Подстепки Самарской области рухнул одноместный самолет Як-55. На его борту находился один человек, он погиб.

