Штурмовик Су-25УБ разбился в Ставропольском крае
В Ставропольском крае разбился самолет Су-25УБ, два пилота катапультировались.
Отмечается, что самолет совершал плановый учебный полет без боекомплекта. В настоящее время специалисты осуществляют поиск двух летчиков, сообщили в Минобороны РФ.
Штурмовик упал в безлюдной местности, на земле разрушений нет.
Самолет Су-25УБ — учебно-боевой штурмовик. Состав вооружения аналогичен штурмовику Су-25. Навигационно-пилотажное, прицельное оборудование и система управления оружием Су-25УБ обеспечивают возможность его применения в учебных и боевых целях.
Ранее сообщалось, что 18 августа 2019 года в 2 километрах от села Подстепки Самарской области рухнул одноместный самолет Як-55. На его борту находился один человек, он погиб.
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