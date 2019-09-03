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Происшествия

Штурмовик Су-25УБ разбился в Ставропольском крае

15:26, 03.09.2019
Штурмовик Су-25УБ разбился в Ставропольском крае
Фото: mil.ru

В Ставропольском крае разбился самолет Су-25УБ, два пилота катапультировались.

Отмечается, что самолет совершал плановый учебный полет без боекомплекта. В настоящее время специалисты осуществляют поиск двух летчиков, сообщили в Минобороны РФ.

Штурмовик упал в безлюдной местности, на земле разрушений нет.

Самолет Су-25УБ — учебно-боевой штурмовик. Состав вооружения аналогичен штурмовику Су-25. Навигационно-пилотажное, прицельное оборудование и система управления оружием Су-25УБ обеспечивают возможность его применения в учебных и боевых целях.

Ранее сообщалось, что 18 августа 2019 года в 2 километрах от села Подстепки Самарской области рухнул одноместный самолет Як-55. На его борту находился один человек, он погиб.

Происшествия
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