В Казани покажут оперу о марсоходе Curiosity

В субботу, 7 сентября, в парке «Черное озеро» впервые состоится бесплатный показ мультимедийной оперы Curiosity композитора Николая Попова.

Он начнется в 19.30 и пройдет в рамках проекта «Вечер оперы Sforzando».

Постановку создали драматург Татьяна Рахманова и режиссер Алексей Смирнов на основе содержания twitter-аккаунта марсохода Curiosity космического агентства NASA, где подписчики по всему миру наблюдают, как техники с Земли с помощью языка программирования общаются с машиной на Марсе, сообщает пресс-служба мэрии Казани.

Ранее парк «Черное озеро» вошел в число лучших в Казани.