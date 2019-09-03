Футболистка о зарплате: «Мужчины целенаправленно не хотят отдавать нам деньги. Ведь деньги — это власть»

Фото: Владимир Песня / РИА Новости

Футболистка испанской «Севильи» и сборной России Надежда Карпова высказалась о равноправии в футболе.

— Ты как-то рассказывала, что когда переехала в Испанию, тебя поразило, как много людей приходит на стадионы, чтобы смотреть матчи женского футбола. Почему там он стал популярным видом спорта?

Ну, во-первых, там в принципе борются за права женщин — в том числе сами женщины, которые активно участвуют в социальной жизни. Они специально приходят болеть за женский футбол, потому что они поддерживают друг друга.

И потом, там круто развивается поддержка в медиа, вся футбольная движуха пиарится в социальных сетях, девочки активно ведут социальные сети, постоянно анонсируют матчи и коммуницируют с болельщиками, благодаря чему возникает ажиотаж вокруг женских команд. И когда люди наблюдают за этой жизнью футбола изнутри, они начинают им интересоваться, даже если изначально не были фанатами.

В России даже мне сложно найти в интернете счет, как сыграли женские команды. Чтобы что-то изменилось, у нас это должно работать как в Америке или Европе: СМИ должны поддерживать женский футбол, показывать и рассказывать о нем так же, как это делается с мужским. Потому что всегда интересно узнавать про людей, которые занимаются каким-то крутым делом, зарабатывают деньги. Людям всегда было интересно наблюдать за спортсменами, и особенно за футболистами. И девушки там такие классные, динамичные, смешные, что они точно станут популярными очень быстро.

— Один из стереотипов: женский футбол менее зрелищный, нежели мужской. Что ты думаешь по этому поводу?

— Там тоже есть динамика, посмотрите на женский чемпионат мира. Там видны скорость, выносливость, мастерство на хорошем уровне. Мне кажется, не нужно судить какими-то предрассудками. Женский баскетбол ведь тоже отличается от мужского. Это уже зависит от твоих пристрастий. Мне нравится смотреть женский футбол, почему нет. Но и мужской мне интересно смотреть. Не хочется говорить, что это разные виды спорта — по сути одно и то же. Но у женщин мощнее складывается драматургия. В женском футболе присутствует больший человеческий фактор. Если посмотреть highlights с чемпионата мира, там постоянно какие-то удаления, пенальти, отмена голов. Женщины играют эмоциональнее.

Я, честно, не понимаю этого разделения. Мы делаем на поле все то же самое, что и мужчины. Разница в заработке, может быть, я согласна. Она может быть в десять раз, но не в сто. Если учесть, сколько зарабатывают мужчины-футболисты в России — это просто нереальные деньги. Но мужчины целенаправленно не хотят отдавать нам деньги, потому что деньги — это власть, — сказала Карпова.