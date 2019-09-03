Следком Татарстана рассказал подробности убийства 17-летнего подростка в Набережных Челнах

Следственный комитет Татарстана возбудил уголовное дело по факту убийства 17-летнего подростка в Набережных Челнах.

По версии следствия, вечером 2 сентября на проспекте Мира, возле ДК «КАМАЗ», между компанией местных жителей и 29-летним мужчиной произошел конфликт. В результате мужчина убежал домой, а после вернулся к обидчикам с битой и ножом. В ходе ссоры он ударил 17-летнего подростка ножом в область грудной клетки. От полученной травмы парень скончался на месте.

Вину подозреваемый признал частично. В ближайшее время следователь обратится в суд с просьбой об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу, передает пресс-служба Следкома РТ.

Напомним, в августе в Казани задержали подозреваемого в убийстве 9-месячной девочки.