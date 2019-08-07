В Казани задержали подозреваемого в убийстве маленькой девочки

В Казани по подозрению в убийстве 9-месячной девочки задержали 48-летнего мужчину. Задержанный полностью признал свою вину.

Как сообщает пресс-служба республиканского Следкома, операция по задержанию прошла сегодня в ЖК «Салават купере». В ближайшее время следствие намерено обратиться в суд с ходатайством о помещении мужчины под стражу.

Об обстоятельствах трагического инцидента стало известно накануне. По предварительной версии, ребенка убил знакомый ее матери. Вечером он пришел к ней в гости. Женщина попросила мужчину посидеть с ребенком, пока она сбегает в магазин. Девочка начала капризничать, и гость избил младенца. Женщина же, придя домой, обнаружила травмы, но в больницу обращаться не стала. В результате через несколько часов девочка скончалась.