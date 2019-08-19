В Самарской области рухнул одноместный самолет Як-55

Приволжским следственным управлением на транспорте Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело по факту крушения одноместного самолета Як-55.

18 августа 2019 года в 2 километрах от села Подстепки Самарской области рухнул одноместный самолет Як-55. На его борту находился один человек, он погиб.

Следствие установило, что самолет совершил несанкционированный взлет с территории ООО «Химсервис», расположенного в с. Подстепки. Основные версии произошедшего — ошибка пилота или технические неисправности самолета.

На месте происшествия работала группа следователей и криминалистов. В ближайшее время будут проведены экспертизы с целью установлению причин катастрофы, передает пресс-служба Приволжского следственного управления на транспорте СК России.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье у деревни Дракино легкомоторный самолет упал в карьер с водой и затонул. В результате происшествия погибли два человека.

