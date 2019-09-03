Кредиты физлицам в Сбербанке начнет выдавать искусственный интеллект

К концу 2020 года искусственный интеллект будет принимать решения о выдаче кредитов физическим лицам в Сбербанке, сообщил первый зампред правления банка Александр Ведяхин.

«Сейчас у нас уже выдается на основании решений, принимаемых искусственным интеллектом, 100% кредитных карт, более 90% потребкредитов и свыше 50% ипотечных кредитов, поскольку это более сложный продукт. Но заявленный тренд, что модели будут принимать около 100% кредитных решений, — верный. Думаю, это произойдет к концу 2020 года», — цитируют «РИА Новости» слова Ведяхина.

Он также добавил, что данная система внедрилась во все подразделения банка.

Ранее сообщалось, что к 2021 году в российских вузах появится цифровая система оценки успеваемости российских студентов для выявления учащихся с плохой успеваемостью. Эта система будет оценивать успеваемость студентов, их активность на лекциях, поведение, а также участие в общественной жизни. На основе данных системы руководство вузов будет принимать решение о поощрении студентов, более тщательном контроле, а также дополнительном обучении или их отчислении.

