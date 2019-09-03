Президент «Локомотива»: «Мы ждали от Квартальнова другого результата в плей-офф»

Президент «Локомотива» Юрий Яковлев рассказал о причинах расставания ярославцев с бывшим главным тренером команды Дмитрием Квартальновым.

«Приглашение каждого тренера — это эксперимент. Ты ставишь задачи, надеешься на что-то. Я считаю, что Дмитрий очень хорошо справился с одной из задач. Это работа с молодежью. Мы очень плодотворно поработали, многих ребят подняли в основную команду.

Но руководство клуба, болельщики — мы же ждем еще и результата. Если в регулярном сезоне мы выступили неплохо, заняли третье место в конференции, то в плей-офф выглядели не так убедительно. Считаю, что мы всегда должны находиться в поиске того, как добиться серьезного успеха. Поэтому мы приняли такое решение», — сказал Яковлев.