В Казани юноша украл из детского сада инструменты на 118 тыс. рублей и угнал у прораба иномарку

Прокуратура Кировского района Казани утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 19-летнего молодого человека.

По версии следствия, в конце июня этого года парень проник на территорию одного из ремонтируемых детских садов. Затем он пробрался в бытовку работников и вытащил оттуда строительные инструменты на сумму 118 тыс. рублей.

Похищенное молодой человек погрузил в в припаркованный возле детского сада автомобиль Citroën Berlingo, принадлежащий прорабу и угнал его. Инструменты юноша спрятал в близлежащих гаражах.



На следующий день, он вернулся на место происшествия, но был задержан сотрудниками полиции. Свою вину парень полностью признал, передает пресс-служба Прокуратуры РТ.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее сообщалось, что двух подростков, 15 и 16 лет, в Альметьевске осудили за похищение мужчины, строительных инструментов на сумму свыше 16 тыс. рублей и угон его автомобиля.