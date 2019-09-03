АО «Транснефтепродукт» закупит топливные карты для сети АЗС в Татарстане на 157 млн рублей

АО «Транснефтепродукт» закупит топливные карты для сети АЗС РТ на 157 млн рублей. В лотах значатся топливо дизельное, бензин автомобильный марок Аи-92 и Аи-95.

Поставить топливные карты должны в следующие населенные пункты: Альметьевск, Бугульму, Чистополь, Лениногорск, Азнакаево и дер. Ямаши Альметьевского района РТ. Финансируется закупка из бюджета ПАО «Транснефть».

Заявки принимаются до 9.00 4 сентября. Сроки действия договоров поставки — с октября 2019 по март 2020 года включительно, сообщается на сайте госзакупок.

Напомним, ранее эксперты назвали регионы России с самым доступным бензином.