В ноябре татарстанцев из-за праздничных дней ожидает короткая рабочая неделя

Жители Татарстана будут отдыхать 2, 3, 4 и 6 ноября.

Ранее Роструд напомнил, что в связи с Днем народного единства понедельник, 4 ноября, будет нерабочим. Таким образом, отдыхать россияне будут три дня: со 2 по 4 ноября.

Что касается 6 ноября, то в этот день отмечается День Конституции Татарстана.

Таким образом, на неделе с 4 по 10 ноября татарстанцы будут работать только 5 (вторник), 7 (четверг) и 8 (пятница) ноября.