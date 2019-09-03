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В ноябре татарстанцев из-за праздничных дней ожидает короткая рабочая неделя

13:15, 03.09.2019
В ноябре татарстанцев из-за праздничных дней ожидает короткая рабочая неделя
Фото: pxhere.com

Жители Татарстана будут отдыхать 2, 3, 4 и 6 ноября.

Ранее Роструд напомнил, что в связи с Днем народного единства понедельник, 4 ноября, будет нерабочим. Таким образом, отдыхать россияне будут три дня: со 2 по 4 ноября.

Что касается 6 ноября, то в этот день отмечается День Конституции Татарстана.

Таким образом, на неделе с 4 по 10 ноября татарстанцы будут работать только 5 (вторник), 7 (четверг) и 8 (пятница) ноября.

Общество Татарстан
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