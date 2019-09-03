КХЛ. «Салават Юлаев» и «Ак Барс» стартуют в сезоне-2019/20
Сегодня, 3 сентября, в КХЛ состоятся очередные матчи игрового дня.
Первыми на лед в 14.00 (мск) выйдут хоккеисты китайского «Куньлуня» и уфимского «Салавата Юлаева». Закрывать вечер будут московский ЦСКА и казанский «Ак Барс» в 19.30 (мск).
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Куньлунь» — «Салават Юлаев» — 14.00
«Сибирь» — «Амур» — 15.30
«Барыс» — «Адмирал» — 16.30
«Йокерит» — «Авангард» — 18.30
ЦСКА — «Ак Барс» — 19.30
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