Гол игрока «Оренбурга» признан лучшим в августе
Российская премьер-лига (РПЛ) начала подводить итоги прошедшего игрового месяца.
Лучшим голом августа признан мяч в ворота грозненского «Ахмата» в матче 4-го тура лиги в исполнении нападающего «Оренбурга» Джордже Деспотовича.
Отметим, что такое решение было принято экспертами РПЛ, болельщики же победителем выбрали гол защитника «Зенита» Юрия Жиркова в ворота «Спартака».
Лучший гол месяца совместно выбирают болельщики, эксперты Российской премьер-лиги и канала «Матч Премьер».СпортФутбол
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