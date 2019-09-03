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Гол игрока «Оренбурга» признан лучшим в августе

10:48, 03.09.2019
Гол игрока «Оренбурга» признан лучшим в августе
Фото: vk.com/fcorenburg

Российская премьер-лига (РПЛ) начала подводить итоги прошедшего игрового месяца.

Лучшим голом августа признан мяч в ворота грозненского «Ахмата» в матче 4-го тура лиги в исполнении нападающего «Оренбурга» Джордже Деспотовича.

Отметим, что такое решение было принято экспертами РПЛ, болельщики же победителем выбрали гол защитника «Зенита» Юрия Жиркова в ворота «Спартака».

Лучший гол месяца совместно выбирают болельщики, эксперты Российской премьер-лиги и канала «Матч Премьер».

СпортФутбол
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