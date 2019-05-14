Суд оштрафовал Utair на 100 тысяч рублей из-за задержки рейса почти на 10 часов

Мировой судья Ханты-Мансийска признал Utair виновным в совершении административного правонарушения, компании выписан штраф в размере 100 тысяч рублей, сообщается на официальном портале Уральской транспортной прокуратуры.

Как выяснила Сургутская транспортная прокуратура, 31 января в 1.50 по местному времени (23.50 30 января по московскому времени) был задержан вылет авиакомпании по маршруту Курган — Москва. Задержка рейса произошла из-за неисправности судна. Установлено, что резервный самолет не был предоставлен. Пассажирам пришлось ждать отправление почти 10 часов.

Напомним, ранее сообщалось, что российский авиаперевозчик Utair намерен продать долю в хендлинговой компании UTG и в аэропорту Сургута.

