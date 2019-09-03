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Завтра стартует всероссийская прививочная кампания против гриппа

09:55, 03.09.2019
Завтра стартует всероссийская прививочная кампания против гриппа

Завтра, 4 сентября, в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ), Роспотребнадзор объявит официальный старт всероссийской прививочной кампании против гриппа.

Грипп остается одним из самых тяжелых вирусных заболеваний, которое передается воздушно-капельным путем и может одновременно поражать большие массы населения. Ежегодно в период сезонных эпидемий гриппом болеет от 5 до 10% населения планеты, а это порядка 1 млрд человек. При этом, по данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), ежегодно от гриппа умирают до 650 тыс. человек, сообщается на сайте ведомства.

В этом году в России планируется привить не менее 45% населения. Из них не менее 75% составят граждане из группы риска — дети, беременные женщины, медработники, пожилые люди старше 60 лет и люди, имеющие хронические заболевания. В прошлом году прививки от гриппа сделали более 70 млн россиян, в том числе 17 млн детей.

Недавно в связи с началом нового учебного года татарстанский Роспотребнадзор напомнил родителям школьников о необходимости профилактики педикулеза.

ОбществоМедицина
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