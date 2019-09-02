Ученые открыли новый минерал в австралийском метеорите

Ученые из Калифорнии обнаружили в метеорите минерал, который получил название эдскоттит (edscottite) — в честь исследователя Эдварда Скотта. Специалисты считают, что он образовался при взаимодействии атомов углерода и железа в процессе медленного остывания породы и был частью ядра древней планеты.

Как подчеркивают исследователи, открытие минерала — важное научное достижение. «В лабораторных условиях создано от 500 тыс. до 600 тыс. минералов. Но известно менее 6 тыс. минералов природного происхождения», — пояснил геолог Стюарт Миллс из австралийского Музея Виктории, где хранится метеорит.

Метеорит упал на юго-востоке Австралии в 1951 году, отмечается в журнале American Mineralogist. Содержащий минерал красно-черный метеорит размером с лимон и весом 220 граммов был найден к северо-востоку от австралийского города Веддерберн (штат Виктория). Из-за того, что этот обломок изучали многие ученые на протяжении почти 70 лет, от него остался только 71 грамм. В 2018 году небольшая часть метеорита была передана для исследований в Калифорнийский технологический институт.