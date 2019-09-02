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Умерла известная переводчица Корана Валерия Порохова

18:23, 02.09.2019 1
Умерла известная переводчица Корана Валерия Порохова
Фото: realnoevremya.ru Максим Платонов

Переводчица смыслов Корана на русский язык Валерия Порохова умерла. Она скончалась на 80-м году жизни.

Как сообщил «Реальному времени» супруг переводчицы Аль-Рошед-Мухаммад Саид, Валерия Иман Порохова ушла из жизни сегодня, в час дня.

Валерия Иман Порохова известна как российский профессиональный переводчик-синхронист, мусульманский общественный деятель. Широкую известность получила после того, как перевела смыслы Корана на русский язык.

Ранее «Реальное время» публиковало интервью с известной переводчицей. В нем она рассуждала о татарском языке в мечетях, артефактах пророка и других вещах.

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