Умерла известная переводчица Корана Валерия Порохова

Переводчица смыслов Корана на русский язык Валерия Порохова умерла. Она скончалась на 80-м году жизни.

Как сообщил «Реальному времени» супруг переводчицы Аль-Рошед-Мухаммад Саид, Валерия Иман Порохова ушла из жизни сегодня, в час дня.

Валерия Иман Порохова известна как российский профессиональный переводчик-синхронист, мусульманский общественный деятель. Широкую известность получила после того, как перевела смыслы Корана на русский язык.

Ранее «Реальное время» публиковало интервью с известной переводчицей. В нем она рассуждала о татарском языке в мечетях, артефактах пророка и других вещах.