Томаш Зогорна извинился и отказался от слов, что судьи КХЛ помогают СКА и ЦСКА

Чешский форвард хабаровского «Амура» Томаш Зогорна опроверг свои слова из интервью, которое он дал чешским СМИ о том, что арбитры иногда помогают СКА и ЦСКА.

«Я говорил немного не об этом. Хочу извиниться за свои слова, если они кого-то расстроили, я не это хотел сказать. Я сказал, что СКА и ЦСКА играют в своей лиге, потому что это две лучшие команды, там играют лучшие русские хоккеисты, и их уровень отличается от всех остальных в лиге.

Я не говорил, что судьи помогают СКА и ЦСКА. Наверное, чешский журналист не понял, что я имел в виду, и переврал мои слова. Хотелось бы еще раз извиниться, меня неправильно поняли», — сказал Зогорна «Чемпионату».