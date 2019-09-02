Экс-вице-премьер Башкирии написал стихотворение о журналистах, находясь под арестом
Бывший вице-премьер Башкирии, находясь под домашним арестом, написал стихотворение, посвященное журналистам. Свое произведение Евгений Гурьев назвал «Разговор с редактором».
В эпиграфе обозначается: «Посвящается журналистам, хорошим и не очень». Стихотворение, написанное от руки, передала супруга бывшего чиновника, сообщает «Медиакорсеть».
В центре сюжета — разговор журналиста с редактором, в котором последний говорит репортеру, чтобы тот написал статью про «Большой хапок», то есть про самого Гурьева, а не про массовую гибель пчел. Также начальник советует журналисту пробраться в дом под видом сотрудника «Водоканала», чтобы заполучить сенсацию.
Заканчивается стихотворение риторическим вопросом: «Но ты, читатель мой, подумай Большой хапок иль просто Блеф?».
Напомним, Гурьева задержали в начале апреля 2019 года по подозрению в превышении должностных полномочий при реализации земельных участков. Ущерб от его действий составил около 27 млн рублей. Советский районный суд Уфы продлил домашний арест бывшему чиновнику до 20 сентября.ОбществоВластьПроисшествия Башкортостан
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