Ученые открыли способ искоренения малярии

Международная группа ученых совершила открытие, которое в будущем сможет помочь разработать лекарства, излечивающие и блокирующие распространение малярии.

Исследователи выявили белок малярийного плазмодия, который очень важен для развития паразита на протяжении всего его жизненного цикла. Таким образом, препараты, действующие на этот белок, позволят лечить малярию на любых этапах, в некоторых случаях даже не дожидаясь возникновения симптомов болезни, говорится в результатах исследования журнала Science.

Следующим этапом для ученых станет разработка препарата, подавляющего действие опасного белка, и его клинические испытания.

Малярия — группа инфекционных заболеваний, которые передают человеку самки малярийных комаров. Симптомами болезни являются высокая температура, озноб, увеличение размеров селезенки и печени, появление анемии.

Ранее сообщалось, что интернет-маркетинговое агентство Blueclaw подготовило список наиболее сильных угроз существованию человечества. В списке потенциальных опасностей для людей оказалась и эпидемия малярии.