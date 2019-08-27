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Глава Удмуртии Бречалов встретился с Алиной Загитовой

13:15, 27.08.2019 1
Глава Удмуртии Бречалов встретился с Алиной Загитовой
Фото: vk.com/a.brechalov

Глава Удмуртии Александр Бречалов встретился с олимпийской чемпионкой по фигурному катанию Алиной Загитовой в Москве. Об этом он написал на своей официальной странице «ВКонтакте» с пожеланиями спортсменке на следующий сезон.

«Впереди у Алины Загитовой особенный сезон, не только череда соревнований, но и выпускной класс! Пожелал успеха чемпионке», — сообщил Бречалов.

Напомним, Алина Загитова является уроженкой Удмуртии. За победу на Олимпийских играх в Пхенчхане власти региона подарили фигуристке квартиру в Ижевске.

СпортФигурное катание УдмуртияТатарстан
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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 14:33
    Загитова - уроженка Республики Татарстан!!!
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