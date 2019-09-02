В Челнах назвали лучшие школы и детсады
Шесть школ, 28 детских садов и пять учреждений дополнительного образования попали в рейтинг лучших образовательных учреждений Набережных Челнов. Об этом стало известно на деловом понедельнике.
Среди лучших школ отметили гимназию 57, Пушкинский лицей 78, гимназии 26, 76, 77, 61, средние школы 56, 60, 58, 50. За пределами десятки оказались школы 2, 40, 84, 36, 15, 32, 19, 53, 79, 31, 34, 1, 22, 28, 35, 37.
Лучшими детсадами признаны 1,3, 9, 17, 21, 23, 26, 32, 34, 41, 45, 47, 48, 50, 51, 55, 82, 94, 95, 96, 98, 99, 100, 104, 105, 109, 110, 111.
Среди учреждений дополнительного образования в пятерке ЦДТТ №5, ГДТДиМ №1, ЦДТ №16 «Огниво», ДДТ №15, ДЮЦ №14, пишет Chelny biz.
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