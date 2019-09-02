КХЛ. «Нефтехимик» стартует матчем в Минске
Сегодня в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) состоится первый тур сезона — 2019/20.
«Нефтехимик» в 19.10 встретится в гостях с минским «Динамо», нижегородское «Торпедо» сыграет против московских «динамовцев». Центральным матчем дня будет игра в Магнитогорске, где местный «Металлург» примет питерский СКА.
Чемпионат КХЛ, 2 сентября
«Автомобилист» — «Северсталь»
«Металлург Мг» — СКА
«Трактор» — «Витязь»
«Динамо» Минск — «Нефтехимик»
«Динамо» Москва — «Торпедо»
«Динамо» Рига — «Спартак»
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым