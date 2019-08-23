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Китай введет новые пошлины на американские товары стоимостью $75 млрд

15:58, 23.08.2019
Китай введет новые пошлины на американские товары стоимостью $75 млрд
Фото: flickr.com

Китай решил ввести дополнительные пошлины на товары из США на сумму $75 млрд в год. Повышение составило 10% и 5%.

Пошлины повышаются на более чем 5 тыс. товарных позиций. Решение вступит силу в полночь по пекинскому времени 1 сентября и 15 декабря, пишет RT со ссылкой на комитет по тарифам и сборам при Госсовете КНР.

Ранее США отложили введение пошлин в размере 10% на некоторые китайские товары до 15 декабря.

В список товаров вошли сотовые телефоны, ноутбуки, игровые приставки, мониторы для компьютеров, игрушки, а также некоторые виды обуви и одежды.

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