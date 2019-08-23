Китай введет новые пошлины на американские товары стоимостью $75 млрд

Китай решил ввести дополнительные пошлины на товары из США на сумму $75 млрд в год. Повышение составило 10% и 5%.

Пошлины повышаются на более чем 5 тыс. товарных позиций. Решение вступит силу в полночь по пекинскому времени 1 сентября и 15 декабря, пишет RT со ссылкой на комитет по тарифам и сборам при Госсовете КНР.

Ранее США отложили введение пошлин в размере 10% на некоторые китайские товары до 15 декабря.

В список товаров вошли сотовые телефоны, ноутбуки, игровые приставки, мониторы для компьютеров, игрушки, а также некоторые виды обуви и одежды.