Минэкономразвития поменяло концепцию прогноза развития экономики России

Изменилась концепция среднесрочного прогнозирования социально-экономического развития страны от Минэкономразвития.

Раньше прогноз составлялся в трех сценариях — базовом («основные тенденции и параметры развития экономики в условиях консервативных траекторий изменения внешних и внутренних факторов), целевом («достижение целевых показателей социально-экономического развития, учитывающих в полном объеме достижение целей и задач стратегического планирования при консервативных внешнеэкономических условиях») и консервативном («консервативные оценки темпов экономического роста с учетом существенного ухудшения внешнеэкономических и иных условий»).

Так, содержание базового варианта изменено — «консервативные» внешние условия оставлены, но больше нет указания на «внутренние факторы». Формулировка консервативного варианта также поменялась — вместо «существенного ухудшения» внешней конъюнктуры теперь предлагается лишь учитывать «возможность ухудшения внешнеэкономических условий».



Изменения произошли еще в 2018 году, но о переходе к новой системе прогнозирования прямо нигде не заявлялось, пишет РБК.

Ранее Министерство экономического развития дало базовый прогноз, что среднегодовой курс доллара в 2024 году составит 67,4 рубля. По консервативному сценарию, курс доллара может превысить 70 рублей по состоянию на конец 2024 года.