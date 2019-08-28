Минэкономразвития спрогнозировало курс доллара до 2024 года

К концу года курс доллара составит 65,4 рубля. Такой прогноз дало Министерство экономического развития.

В 2019 году среднегодовой курс доллара составит 65,4 рубля, в 2020 году — 65,7 рубля, в 2021 году — 66,1 рубля, в 2022 году — 66,5 рубля, в 2023 году — 66,9 рубля, в 2024 году — 67,4 рубля.

По другому сценарию, курс доллара может превысить 70 рублей по состоянию на конец 2024 года, передает ТАСС.

Ранее директор по аналитическому маркетингу «Ак Барс» Банка Руслан Селиванов сообщил, что на этой неделе курс рубля будет находиться в диапазоне 65—66,5 рубля за доллар.