Татарстан занял 36-е место среди регионов РФ по доступности электроэнергии

Татарстан занял 36-е место в рейтинге регионов России по доступности электроэенргии.

Жители региона на свою среднемесячную зарплату могли приобрести в июле 2019 года приобрести 8 334 киловатт-часов, сообщает «РИА Рейтинг».

Больше всего электроэнергия доступна в Красноярском крае, Хакасии, ЯНАО, ХМАО и Тюменской области. В последнюю десятку входят Северная Осетия, Ставропольский край, Карачаево-Черкесия, Калмыкия, Адыгея, Алтайский край и Республика Алтай, Костромская, Ивановская и Псковская области.

Ранее сообщалось, что Татарстан с января по май 2019 года увеличил производство электроэнергии на 12%.