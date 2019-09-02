Новости общества

06:05 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Татарстан занял 36-е место среди регионов РФ по доступности электроэнергии

05:36, 02.09.2019
Татарстан занял 36-е место среди регионов РФ по доступности электроэнергии
Фото: pixabay.com

Татарстан занял 36-е место в рейтинге регионов России по доступности электроэенргии.

Жители региона на свою среднемесячную зарплату могли приобрести в июле 2019 года приобрести 8 334 киловатт-часов, сообщает «РИА Рейтинг».

Больше всего электроэнергия доступна в Красноярском крае, Хакасии, ЯНАО, ХМАО и Тюменской области. В последнюю десятку входят Северная Осетия, Ставропольский край, Карачаево-Черкесия, Калмыкия, Адыгея, Алтайский край и Республика Алтай, Костромская, Ивановская и Псковская области.

Ранее сообщалось, что Татарстан с января по май 2019 года увеличил производство электроэнергии на 12%.

Общество Татарстан
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров