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Новый премьер-министр Украины в честь Дня знаний прокатился на самокате по зданию правительства

18:40, 01.09.2019
Новый премьер-министр Украины в честь Дня знаний прокатился на самокате по зданию правительства
Фото: commons.wikimedia.org

Новый премьер-министр Украины Алексей Гончарук поздравил школьников с началом учебного года и прокатился по зданию кабмина на электросамокате.

Соответствующее видео опубликовал канал «Украина-112".

«На этих этажах находятся десятки кабинетов, в которых работают тысячи людей. А коридоры тут такие длинные, что можно пользоваться самокатом», — сказал политик.

Напомним, 29 августа Верховная рада назначила Гончарука новым премьер-министром Украины .

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