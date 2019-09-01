Новый премьер-министр Украины в честь Дня знаний прокатился на самокате по зданию правительства
Новый премьер-министр Украины Алексей Гончарук поздравил школьников с началом учебного года и прокатился по зданию кабмина на электросамокате.
Соответствующее видео опубликовал канал «Украина-112".
«На этих этажах находятся десятки кабинетов, в которых работают тысячи людей. А коридоры тут такие длинные, что можно пользоваться самокатом», — сказал политик.
Напомним, 29 августа Верховная рада назначила Гончарука новым премьер-министром Украины .ОбществоВластьОбразование
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