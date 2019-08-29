На Украине назначили нового председателя правительства и нескольких министров
Верховная рада девятого созыва назначила новым премьер-министром Украины замглавы президентского офиса Алексея Гончарука. Его кандидатуру на рассмотрение внес президент Владимир Зеленский.
Гончарук стал самым молодым премьером в истории Украины, пишет «Коммерсант».
Министром обороны стал внештатный советник, бывший руководитель проектного офиса реформ Минобороны Андрей Загороднюк. Главой Министерства иностранных дел стал замглавы президентского офиса Вадим Пристайко.
Ранее СМИ называли Гончарука в качестве главного претендента на пост премьер-министра Украины.ОбществоВласть
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым