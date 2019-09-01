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В Татарстане прошел турнир по гольфу на Кубок президента РТ

16:16, 01.09.2019
В Татарстане прошел турнир по гольфу на Кубок президента РТ
Фото: realnoevremya.ru﻿

На территории гольф-клуба «Свияжские холмы» прошел IX Благотворительный турнир по гольфу на Кубок президента Республики Татарстан.

В этому году турнир собрал 112 участников из 28 команд. Участники прибыли гольфисты из Москвы, Уфы, Геленджика, Чебоксар, Санкт-Петербурга, Йошкар-Олы и Ульяновска, а также из Беларуси, Казахстана, Турции, Швейцарии и Марокко, сообщает пресс-служба Минспорта РТ.

Соревнования прошли на 18-луночном поле в командном (по 4 человека) формате «скрембл» и индивидуальном формате «стейблфорд» в 3-х гандикаповых группах. По итогам каждого соревновательного дня проводится розыгрыш 3 призовых мест и вручение памятных призов за победу в специальных номинациях.

Спорт Татарстан
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