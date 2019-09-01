В России хотят создать ассоциацию жертв терактов

Пострадавшие при терактах в России собираются объединиться в ассоциацию.

С инициативой обратились общественные организации «Матери Беслана», «Надо жить», «Норд-Ост», «Волга — Дон», «Рейс — 9268". Помимо создания ассоциации они хотят обратиться к региональным органам с предложением выступить в Госдуме РФ с просьбой разработать и принять закон «О статусе жертв террористических актов», пишет «РИА Новости» со ссылкой на резолюцию к круглому столу, посвященному 15-й годовщине трагедии в Беслане.

Ранее издание «Газета.ру» поминутно восстановило хронологию теракта в школе №1 в Беслане, который произошел 15 лет назад. Тогда отряд боевиков захватил школу во время торжественной линейки и удерживал в заложниках более тысячи человек.