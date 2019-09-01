Новости

16:25 МСК Все новости
Новости раздела

В России хотят создать ассоциацию жертв терактов

15:57, 01.09.2019
В России хотят создать ассоциацию жертв терактов
Фото: commons.wikimedia.org

Пострадавшие при терактах в России собираются объединиться в ассоциацию.

С инициативой обратились общественные организации «Матери Беслана», «Надо жить», «Норд-Ост», «Волга — Дон», «Рейс — 9268". Помимо создания ассоциации они хотят обратиться к региональным органам с предложением выступить в Госдуме РФ с просьбой разработать и принять закон «О статусе жертв террористических актов», пишет «РИА Новости» со ссылкой на резолюцию к круглому столу, посвященному 15-й годовщине трагедии в Беслане.

Ранее издание «Газета.ру» поминутно восстановило хронологию теракта в школе №1 в Беслане, который произошел 15 лет назад. Тогда отряд боевиков захватил школу во время торжественной линейки и удерживал в заложниках более тысячи человек.

Справка

Отряд террористов численностью более 30 человек захватил школу №1 в Беслане утром 1 сентября 2004 года во время праздничной линейки. Террористы загнали в спортзал школы более тысячи заложников, в том числе малолетних детей.

Около полудня 3 сентября к зданию школы подъехал автомобиль с четырьмя сотрудниками МЧС, которые должны были забрать тела убитых террористами мужчин. В этот момент в школе раздались взрывы, после чего с обеих сторон началась беспорядочная стрельба.

Жертвами трагедии стали 334 человека, в том числе 318 заложников, из которых 186 — дети.

Источник : https://realnoevremya.ru/news/...

Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров