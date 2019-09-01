В России хотят создать ассоциацию жертв терактов
Пострадавшие при терактах в России собираются объединиться в ассоциацию.
С инициативой обратились общественные организации «Матери Беслана», «Надо жить», «Норд-Ост», «Волга — Дон», «Рейс — 9268". Помимо создания ассоциации они хотят обратиться к региональным органам с предложением выступить в Госдуме РФ с просьбой разработать и принять закон «О статусе жертв террористических актов», пишет «РИА Новости» со ссылкой на резолюцию к круглому столу, посвященному 15-й годовщине трагедии в Беслане.
Ранее издание «Газета.ру» поминутно восстановило хронологию теракта в школе №1 в Беслане, который произошел 15 лет назад. Тогда отряд боевиков захватил школу во время торжественной линейки и удерживал в заложниках более тысячи человек.
Справка
Отряд террористов численностью более 30 человек захватил школу №1 в Беслане утром 1 сентября 2004 года во время праздничной линейки. Террористы загнали в спортзал школы более тысячи заложников, в том числе малолетних детей.
Около полудня 3 сентября к зданию школы подъехал автомобиль с четырьмя сотрудниками МЧС, которые должны были забрать тела убитых террористами мужчин. В этот момент в школе раздались взрывы, после чего с обеих сторон началась беспорядочная стрельба.
Жертвами трагедии стали 334 человека, в том числе 318 заложников, из которых 186 — дети.
Источник : https://realnoevremya.ru/news/...
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